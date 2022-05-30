Manisa'da çiçek açan haşhaş tarlaları ovaya renk kattı - Son Dakika
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Manisa'da çiçek açan haşhaş tarlaları ovaya renk kattı

30.05.2022 09:15
Manisa'da çiçek açan haşhaş tarlaları ovaya renk kattı

Manisa'nın Kula ilçesindeki ovalarda Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) kontrolünde ekilen haşhaşların çiçek açmasıyla güzel görüntüler oluştu.

Manisa'nın Kula ilçesindeki ovalarda Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) kontrolünde ekilen haşhaşların çiçek açmasıyla güzel görüntüler oluştu.

Gökçeören Mahallesi ve çevresindeki arazilerde yasal izinle her yıl 570 dekarda ekimi yapılan haşhaş, yöre halkının önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor.

İlçede yaklaşık 60 yıldır ekilen haşhaşın "gobak" olarak tabir edilen kapsülleri TMO tarafından alınırken tohumları ise gıda sektöründe değerlendiriliyor.

Bölgede her yıl bu dönemde çiçek açan haşhaş bitkileri ise ovaya renk katıyor.

Tarlalarda ekili haşhaşların beyaz ve mor çiçeklerinin güzelliği fotoğraf tutkunlarının dikkatini çekiyor.

Mahalle Muhtarı Mustafa Erdem, bitkinin, çiçek açtığı bu dönemde fotoğraf sanatçılarının ilgisini çektiğini dile getirdi.

Erdem, yoldan geçen çok sayıda vatandaşın da manzara nedeniyle bölgede mola verdiğini söyledi.

Manisa'da çiçek açan haşhaş tarlaları ovaya renk kattı
Manisa'da çiçek açan haşhaş tarlaları ovaya renk kattı
Manisa'da çiçek açan haşhaş tarlaları ovaya renk kattı
Manisa'da çiçek açan haşhaş tarlaları ovaya renk kattı
Manisa'da çiçek açan haşhaş tarlaları ovaya renk kattı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da çiçek açan haşhaş tarlaları ovaya renk kattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da çiçek açan haşhaş tarlaları ovaya renk kattı - Son Dakika
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