Manisa'da çiçekçilerde Anneler Günü yoğunluğu yaşandı - Son Dakika

Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde çiçekçilerde Anneler Günü yoğunluğu yaşandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle geçen yıllara göre durgunluk yaşayan çiçekçilerin, Anneler Günü dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarıyla birlikte yüzleri güldü.

Turgutlu'da uzun yıllardır çiçek satışı yapan Sibel Aşık, yaptığı açıklamada, Kovid-19'un bir çok sektör gibi kendilerini de etkilediğini belirtti.

İçişleri Bakanlığı'nın Anneler Günü dolayısıyla kendilerini sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tuttuğunu hatırlatan Aşık, "Çiçekçilerin muaf tutulması hem bizleri hem de annelerine hediye göndermek isteyenleri sevindirdi. Bizlerde gerekli önlemlerimizi alarak çalışmalarımıza başladık. Bizlere ulaşan müşterilerimizin çiçeklerini istedikleri adreslere onlar adına teslim ediyoruz." dedi.