Manisa'da çiftlikte çıkan yangında 220 ton saman yandı - Son Dakika

Yangında 220 ton saman yanarken, çiftlikteki traktör ile kepçe de zarar gördü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Manisa 'nın Ahmetli ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında 220 ton saman yandı.

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