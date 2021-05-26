Manisa'da çiftlikte çıkan yangında 220 ton saman yandı - Son Dakika

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında 220 ton saman yandı.
İlçenin kırsal mahallelerinde Kargın'da F.A'ya (60) çiftliğin saman deposunda yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.
Yangında 220 ton saman yanarken, çiftlikteki traktör ile kepçe de zarar gördü.
Kaynak: AA
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