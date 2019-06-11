Manisa'da çiftlikteki cinayete 3 tutuklama (2)
7 saat önce
2 KİŞİ DAHA TUTUKLANDIManisa'nın Şehzadeler ilçesindeki hindi çiftliğinin ortaklarından Adem Maral'ın (43), 3 gün önce darbedilip, el ve ayakları bağlandıktan sonra başından av tüfeğiyle vurularak, öldürülmesi olayına karıştıkları belirlenen, Alaşehir ilçesinde saklandıkları dağlık alandaki...
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 06:09 Kaynak: DHA
2 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI
Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki hindi çiftliğinin ortaklarından Adem Maral'ın (43), 3 gün önce darbedilip, el ve ayakları bağlandıktan sonra başından av tüfeğiyle vurularak, öldürülmesi olayına karıştıkları belirlenen, Alaşehir ilçesinde saklandıkları dağlık alandaki evde yakalanan şüphelilerden bugün adliyeye sevk edilen A.Ç. ve S.D. de tutuklandı. Tutuklananların sayısı 3'e yükselirken, diğer şüpheli K.C.Y. (23) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Cemil SEVAL/MANİSA,
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