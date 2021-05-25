Manisa'nın Turgutlu ve Gölmarmara ilçelerinde çıkan orman yangınları söndürüldü.
Turgutlu ilçesi Çıkrıkçı ve Sivrice mahalleleri arasında kalan ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, belirtilen bölgeye 1 helikopter, 13 arazöz, 2 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı, bir iş makinesi, orman personeli ile itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri de katıldı.
Ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik müdahalesi sonucu söndürülen yangın 5 dönüm ormanlık alanda zarara neden oldu.
Gölmarmara ilçesi Yunuslar Mahallesi Kurt Tepesi mevkisindeki ormanlık alanda da yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahale edilerek söndürülen yangında, 2 dönümlük orman alanının zarar gördüğü belirtildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Manisa'da çıkan 2 ayrı orman yangınında 7 dönüm alan zarar gördü - Son Dakika