Manisa'da çıkan bıçaklı kavgada baba öldü, oğlu ağır yaralandı - Son Dakika
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Manisa'da çıkan bıçaklı kavgada baba öldü, oğlu ağır yaralandı

6 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesine çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Manisa'da çıkan bıçaklı kavgada baba öldü, oğlu ağır yaralandı, System.String[]

Manisa'nın Salihli ilçesine çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Caferbey Mahallesi'nde M.A. (27) ile husumetli olduğu öne sürülen Yusuf (48) ve oğlu Hasan Ocak (19) arasında tartışma çıktı.


Tartışmanın büyümesi üzerine M.A, baba ve oğlunu bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan baba Ocak, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Aynı hastanede tedavi altına alınan ağır yaralı Hasan Ocak'ın da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaçan katil zanlısı ise bir süre sonra jandarma ekiplerince yakalandı.

Hasan Ocak, Salihli, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 07:56 Kaynak: AA
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