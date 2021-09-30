Manisa'nın Demirci ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Küçükkıran Mahallesi'nde Zekeriya Ercan'ın yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
Alevlerin sıçradığı ahırdaki büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar mahalle sakinlerinin yardımı ile kurtarıldı.
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Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Manisa'da çıkan ev yangını hasara yol açtı - Son Dakika