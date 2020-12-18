Manisa'da çıkan ev yangınında 89 yaşındaki felçli kişi öldü - Son Dakika

Felçli olduğu belirtilen Kalaycı'nın cenazesi, otopsi için Adli Tıp morguna gönderildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangını yaklaşık bir saatte söndürdü.

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