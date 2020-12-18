Manisa'da çıkan ev yangınında 89 yaşındaki felçli kişi öldü - Son Dakika

Manisa'da çıkan ev yangınında 89 yaşındaki felçli kişi öldü

18.12.2020 14:39
Manisa'da çıkan ev yangınında 89 yaşındaki felçli kişi öldü, System.String[]

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde, bir evde çıkan yangında 89 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde, bir evde çıkan yangında 89 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Temrek Mahallesi'nde yaşayan Ali Osman Kalaycı'nın (89) evinde yangın çıktı.

Evden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangını yaklaşık bir saatte söndürdü.

Ekipler, kullanılamaz hale gelen evde Ali Osman Kalaycı'nın cesedini buldu.

Felçli olduğu belirtilen Kalaycı'nın cenazesi, otopsi için Adli Tıp morguna gönderildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Ali Osman, Köprübaşı, Yangın, Manisa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da çıkan ev yangınında 89 yaşındaki felçli kişi öldü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Süper Lig ve 1. Lig ekiplerinden yayıncı kuruluşa tarihi protesto Model Ashley Graham, eşine çırılçıplak poz verdi Rize'de aynı aileden 6'ncı kişi de koronavirüsten hayatını kaybetti! Virüsü taziyede kapmışlar Türkiye 2021'de erken seçime gider mi? Ünlü anketçiler gündemdeki soruyu yanıtladı Koronadan ölenlerin yakılma zorunluluğu Sri Lanka'da Müslümanları ayağa kaldırdı Eşi evini yakıp, kendisi ve kardeşini pompalı tüfekle vurdu: Can korkum var benim Ekonomistler Merkez Bankası'ndan 200 baz puana kadar faiz artışı bekliyor Ünlü şarkıcı Robbie Willams balık diyeti nedeniyle ölümden döndü
Brezilya Yüksek Mahkemesi'nden ülkeyi karıştıran karar: Koronavirüs aşısı olmayana ceza geliyor Brezilya Yüksek Mahkemesi'nden ülkeyi karıştıran karar: Koronavirüs aşısı olmayana ceza geliyor         
14:42
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti, dolar tahminini ise düşürdü Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti, dolar tahminini ise düşürdü         
14:29
Lewandowski en iyi seçildi, geceye Ronaldo'nun bakışları damga vurdu Lewandowski en iyi seçildi, geceye Ronaldo'nun bakışları damga vurdu         
13:57
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı vermişti, koronavirüs meslek hastalığı olarak kabul edildi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı vermişti, koronavirüs meslek hastalığı olarak kabul edildi         
13:33
Koronalı komşular, tansiyon ölçtürdükleri kadının ölümüne sebep oldukları iddiasıyla yargılanacak Koronalı komşular, tansiyon ölçtürdükleri kadının ölümüne sebep oldukları iddiasıyla yargılanacak         
13:10
Son Dakika! MEB: Yarıyıl tatili 25 Ocak'ta başlayacak, 3 hafta sürecek Son Dakika! MEB: Yarıyıl tatili 25 Ocak'ta başlayacak, 3 hafta sürecek         
12:23
Fatih Terim çileden çıktı, Falcao hakkında kesin kararını verdi Fatih Terim çileden çıktı, Falcao hakkında kesin kararını verdi         
12:21
Dünyayı tedirgin eden gelişme: ABD'nin Ulusal Nükleer Güvenlik Yönetimi'ne hacker saldırısı Dünyayı tedirgin eden gelişme: ABD'nin Ulusal Nükleer Güvenlik Yönetimi'ne hacker saldırısı         
11:37
Ailesine bulaşmasın diye hastanede kalmış! Korona olduğunu gizleyen hemşire yüzünden 46 kişi karantinada Ailesine bulaşmasın diye hastanede kalmış! Korona olduğunu gizleyen hemşire yüzünden 46 kişi karantinada         
10:54
Birlikte alkol aldıkları adamı kıskançlık nedeniyle bıçaklayarak öldürdü Birlikte alkol aldıkları adamı kıskançlık nedeniyle bıçaklayarak öldürdü         
10:44
Tarihe büyük saygısızlık! 2 bin yıllık Herkül'ü delik deşik ettiler, asasını çaldılar Tarihe büyük saygısızlık! 2 bin yıllık Herkül'ü delik deşik ettiler, asasını çaldılar         
10:29
Ukrayna Savunma Bakanı Taran: Ordumuzu modern silahlarla donatmak için Türk İHA'lara ihtiyacımız var Ukrayna Savunma Bakanı Taran: Ordumuzu modern silahlarla donatmak için Türk İHA'lara ihtiyacımız var         
10:07
Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi         
09:39
Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Koronavirüs geçiren kişilerin aşı yaptırmasına gerek olmayabilir Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Koronavirüs geçiren kişilerin aşı yaptırmasına gerek olmayabilir         
09:29
Zümrüdüanka dizisi 26. bölümüyle ekran macerasını sonlandırıyor Zümrüdüanka dizisi 26. bölümüyle ekran macerasını sonlandırıyor         
01:13
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu         
19:02
Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, "Kendi kendine yapmıştır" dedi         
16:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2020 14:49:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa'da çıkan ev yangınında 89 yaşındaki felçli kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei