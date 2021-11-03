Çıkan kavgada 1 kişi bıçakla ağır yaralandı - Son Dakika

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi bıçakla ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 75. Yıl Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 5319 Sokak'ta aralarında husumet bulunan Orhan Ş. (27) ile Emrah K. (26) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla ağır yaralanan Orhan Ş, 112 Acil Servis ekiplerince Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı.
Şüpheli Emrah K. ise polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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