Manisa'da çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı - Son Dakika
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Manisa'da çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı

26.04.2022 02:45
Manisa'da çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aynı Ali Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan B.K. (25), Y.U. (23) ile İ.Ş. (24) ve Ö.Ş. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.K. ve Y.U. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.???????

Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Yunusemre, Manisa, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı - Son Dakika


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