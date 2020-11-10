Manisa'da çıkan kavgada bir kişi silahla öldürüldü - Son Dakika

Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan kavgada bir kişi silahla öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Turgutalp Mahallesi'ndeki bir araç kiralama acentesinde, Birol Dikme (43) ile V.D. henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine V.D, Birol Dikme'ye silahla ateş ettikten sonra kaçtı.

Başından yaralanan Dikme, kaldırıldığı Soma Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Kaçan şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.