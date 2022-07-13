Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

13.07.2022 15:04
Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Manisa'nın Demirci ilçesinde çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alınarak bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alınarak bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde Serçeler Mahallesi civarında çıkan orman yangını kısa sürede ekiplerin zamanında müdahalesi ile kontrol altına alındı. 4 arazöz, 2 su tankeri ve 2 helikopterin de müdahale ettiği orman yangını yaklaşık 1 saat içinde kontrol altına alındı ve bölgede soğutma çalışmalarına başlandı. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Demirci, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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