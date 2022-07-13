Manisa'nın Demirci ilçesinde Serçeler Mahallesi civarında çıkan orman yangını kısa sürede ekiplerin zamanında müdahalesi ile kontrol altına alındı. 4 arazöz, 2 su tankeri ve 2 helikopterin de müdahale ettiği orman yangını yaklaşık 1 saat içinde kontrol altına alındı ve bölgede soğutma çalışmalarına başlandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Demirci, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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