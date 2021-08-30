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Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor - Son Dakika

Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

30.08.2021 22:35
Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor, System.String[]

Manisa'nın Kula ilçesinde makilik alanda başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Manisa'nın Kula ilçesinde makilik alanda başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Hayallı Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, ormanlık alana sıçradı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 arazöz ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 2 saattir etkili olan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Yangın, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor - Son Dakika


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