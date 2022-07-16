Son dakika haberi | Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

16.07.2022 10:59
Son dakika haberi | Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Gelen son dakika haberlerine göre Manisa'nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Kocakağan Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 12 arazöz ve 3 yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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