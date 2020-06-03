Manisa'da çıkan silahlı kavgada yoldan geçen 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Manisa'da çıkan silahlı kavgada yoldan geçen 1 kişi yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi Ülkü Sokak'ta Murat P. ile Ümit S. arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ümit S.'nin yanında getirdiği tüfek ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, o sırada sokakta bulunan ve olayla ilgilisi olmayan Barış P'ye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Barış P'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay sonrasında kaçan Ümit S, polis ekiplerince tüfek ile yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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