Son dakika: Çıkan örtü yangınında 7 dönüm alan zarar gördü - Son Dakika

Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan yangın yaklaşık 7 dönümlük tarım alanına zarar verdi.

Çiftçiibrahim Mahallesi'ndeki zirai alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşların durumu itfaiye ve jandarmaya bildirmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Makilik alana da sıçrayan yangına, arazöz, itfaiye ekipleri, orman işletme şefliği personeli, Kula Belediyesi ekipleri ve vatandaşlar müdahale etti.

Kontrol altına yangında yaklaşık 7 dönümlük tarım alanına zarar verdi.