Çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Yangını fark eden vatandaşların durumu haber vermesi üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bey Mahallesi Yörük Hasanların Halil Ağa Sokağı'nda Kamil Sevil'e ait tek katlı ahşap evde, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Esra Erol'da 'yufkacı' krizi bitmeden bir skandal kaçma vakası daha! Bu kez durum çok vahim