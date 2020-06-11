Manisa'da çıkan yangında yaklaşık 50 dönümlük bağ ve zeytinlik hasar gördü - Son Dakika

Yangında yaklaşık 20 dönümlük üzüm bağı ile 30 dönümlük zeytinlikte hasar oluştu.

Zeytinlik ve bağların bulunduğu bölgeye sıçrayan yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine Manisa Büyükşehir İtfaiyesinden 2 ekip, Turgutlu Orman İşletme Müdürlüğünden 2 arazöz, bir ilk müdahale aracıyla müdahale edildi.

Çepnidere Mahallesi Kızılyokuş mevkisi yakınlarında otluk alanda henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı.

Manisa 'nın Turgutlu ilçesinde çıkan ve kontrol altına alınan yangında yaklaşık 50 dönümlük zeytinlik ve bağ zarar gördü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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