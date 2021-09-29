Manisa'da cinayet: 1 ölü - Son Dakika

Manisa'nın Akhisar ilçesinde iki kişinin arasında çıkan tartışmanın büyümesi sonucu taraflardan biri diğerini bıçakla öldürdü.

Olay Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Büknüş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İ.C.D. (18) ile H.H.Y. (67) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonrası İ.C.D., yanındaki bıçakla H.H.Y.'ye vurduktan sonra olay yerinden kaçtı. Bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri aldığı bıçak darbesiyle H.H.Y.'nin öldüğünü tespit etti. Bu sırada olay yerinden kaçan İ.C.D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan takip sonrası kaçmaya çalışan İ.C.D. yakalandı.

Karakola götürülen cinayet zanlısı İ.C.D.'nin ifadesi alınmaya devam ediliyor. - MANİSA