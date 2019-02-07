Son Dakika Haberleri: Manisa'da Cinayet

Manisa'da Cinayet

1 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, kahvehanede pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, kahvehanede pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Yiğitler Mahallesi Harekatı Milliye Sokak'taki bir kahvehaneye, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı.


Kahvehanede bulunan ve yaralanarak Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Tamer Gökmen (25) yaşamını yitirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:55 Kaynak: AA

Yiğitler Mahallesi, Turgutlu, Manisa, Güncel
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