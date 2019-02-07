Manisa'da Cinayet
1 saat önce
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, kahvehanede pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.
Manisa
'nın Turgutlu
ilçesinde, kahvehanede pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti. Yiğitler Mahallesi
Harekatı Milliye Sokak'taki bir kahvehaneye, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı.
Kahvehanede bulunan ve yaralanarak Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Tamer Gökmen (25) yaşamını yitirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:55 Kaynak: AA
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