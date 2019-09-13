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Manisa'da cinayet

1 saat önce

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 18 yaşındaki genç kız, evinde başından silahla vurulmuş halde bulunurken, olayla ilgili 3 kişi, cinayette kullanıldığı belirtilen av tüfeğiyle yakalandı.

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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 18 yaşındaki genç kız, evinde başından silahla vurulmuş halde bulunurken, olayla ilgili 3 kişi, cinayette kullanıldığı belirtilen av tüfeğiyle yakalandı.

Yunusemre ilçesi Fatih Mahallesi'nde Gamze K. (18), ailesi tarafından evinin mutfağında başından silahla vurulmuş halde bulundu. Ailesi durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, genç kızın öldüğünü belirledi.

Genç kızın cenazesi, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili G.C. (24), Ş.C.C. (28) ve H.Y. (30), cinayette kullanılan av tüfeğiyle yakalandı.

Cinayete ilişkin soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.

Yunusemre, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:42 Kaynak: AA
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