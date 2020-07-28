Manisa'da cinayet - Son Dakika

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir kişi, tartıştığı şahıs tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 22.15 sıralarında Şehzadeler ilçesi Yarhasanlar Mahallesinde kurulan Perşembe pazarının yanındaki açık otoparkta meydana geldi. İddiaya göre, İsmail Sipal otopark yanında tartıştığı, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından başından vuruldu. Sipal, olay yerinde hayatını kaybederken, saldırgan kaçarak uzaklaştı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, kaçan cinayet şüphelisinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. - MANİSA