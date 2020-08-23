Manisa'da cinayet - Son Dakika

Manisa'da cinayet

Manisa'da geçtiğimiz Temmuz ayında öldürülen Erhan O.'nun ağabeyi Erdoğan O, kardeşini öldüren şahsın akrabası olduğu öğrenilen kişiyi sokak ortasında silahla vurarak öldürdü.

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Manisa'da geçtiğimiz Temmuz ayında öldürülen Erhan O.'nun ağabeyi Erdoğan O, kardeşini öldüren şahsın akrabası olduğu öğrenilen kişiyi sokak ortasında silahla vurarak öldürdü.

Olay, Şehzadeler ilçesi Akpınar Mahallesi 211 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre daha önce aralarında husumet bulunan Erdoğan O. ile Erhan Y. sokakta karşılaştı. Aralarındaki sözlü tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Erhan Y, Erdoğan O. tarafından vurularak öldürüldü. Olayın ardından katil zanlısı Erdoğan O. ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Cinayette intikam şüphesi

Öte yandan katil zanlısı Erdoğan O.'nun geçtiğimiz temmuz ayında öldürülen Erhan O.'nun ağabeyi olduğu öğrenildi. Kardeşini öldüren şahsın akrabası olan Erhan Y. ile tartıştığı ve sonrasında da silahla vurarak öldürdüğü bilgisine ulaşıldı. - MANİSA

Şehzadeler, Akpınar, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 01:35

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da cinayet - Son Dakika

Son Dakika

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