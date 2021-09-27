Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, ciple çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
A.S'nin (44), kullandığı 35 AS 552 plakalı cip, Bostancı Mahallesi yakınlarında aynı güzergahta ilerleyen, A.C. (74) yönetimindeki 34 YK 7907 plakalı motosiklete çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Jandarma ekipleri, A.S'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Manisa'da ciple çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika