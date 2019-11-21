Manisa'da çırçır fabrikasında yangın

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan çırçır fabrikasında yangın maddi hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Turgutlu'da bir çırçır fabrikasında pamuk sıkıştırma makinesinin bulunduğu bölümde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Firma yetkililerinin haber vermesi ile olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin çalışması ile alevler pamukların paketlediği depoya ulaşmadan söndürüldü.



Yangında maddi hasar oluşurken, dumandan etkilen 1 kişi, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.