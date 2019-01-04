Manisa'da Çocuk Parkına Zarar Verilmesi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde masal ve çizgi film kahramanları figürleriyle oluşturulan çocuk parkına zarar veren şahıslar hakkında şikayette bulunuldu.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde masal ve çizgi film kahramanları figürleriyle oluşturulan çocuk parkına zarar veren şahıslar hakkında şikayette bulunuldu.



Şehzadeler Belediyesi tarafından geçen yıl yapımına başlanan ve bu yıl hizmete giren 17 bin metrekarelik Şehzadeler Park Alanı içindeki Masal Parkı'ndaki oyuncaklara, gece saatlerinde kimliği henüz belirlemeyen 2 kişi zarar verdi.



Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olay sonrası belediye ekipleri, şikayette bulundu.



Polis ekipleri, şahısların yakalanması için çalışma yürütüyor.

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