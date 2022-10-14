MANİSA'DA ÇOCUK VE KADINLAR DA KATILDI, ELLER YAĞMUR DUASI İÇİN SEMAYA AÇILDI

MANİSA'da kuraklık nedeniyle bugün cuma namazı sonrasında vatandaşlar tarafından yağmur duası yapıldı. Çocuk ve kadınlarında el açtığı dua sonrası, 'hayır' amacıyla piyav dağıtıldı.

Manisa'da, yaklaşan kış mevsimine rağmen henüz yağış düşmemesi üzerine vatandaşlar yağmur duasına çıktı. Şehzadeler ilçesi Alaybey Mahallesi'nde cuma namazı sonrası yağmur duası okundu. Alaybey Cami İmam Hatibi Mustafa Köseoğlu tarafından okunan duaya, cami cemaatinin yanı sıra mahalle halkı da katılım gösterdi. Çocuk ve kadınlarında katıldığı duada, kimileri ellerini açarak kimileri de ters çevirerek duaya 'Amin' denildi. Dua, yapılan pilav hayrı ardından sona erdi.

Alaybey Cami İmam Hatibi Mustafa Köseoğlu, "Malum ülkemizde ve Manisa'mızda kuraklık var. Yağmur duası ettik. Rabbimizden rahmet diledik. Allah inşallah Manisa'mıza ve ülkemize afetsiz rahmetler nasip etsin" dedi.

Mahalle sakinlerinden Ali Köseoğlu da "Bölgemizde yaşanan kuraklık nedeniyle yağmur duası yapmak istedik. İnşallah, beklediğimiz yağmur gelir" diye konuştu.