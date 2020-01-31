Manisa'da çocuklar okula gitmek istemiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'da çocuklar okula gitmek istemiyor - Son Dakika

Manisa'da çocuklar okula gitmek istemiyor

6 saat önce

MANİSA'da meydana gelen depremlerin ardından vatandaşların büyük çoğunluğu AFAD'ın yardım çadırlarında konaklanıyor.

Manisa'da çocuklar okula gitmek istemiyor, System.String[]

MANİSA'da meydana gelen depremlerin ardından vatandaşların büyük çoğunluğu AFAD'ın yardım çadırlarında konaklanıyor. Manisa Valiliği, Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde yarıyıl tatilinin 10 Şubat'a kadar uzatıldığını açıklamasına rağmen, depremden korkan çocuklar okula gitmek istemiyor.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, 22 Ocak'ta meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde evleri hasar gördüğü için çadır kente yerleşen vatandaşların artçı sarsıntılar nedeniyle tedirginliği sürüyor. Korkudan evlerine giremeyen vatandaşlar, çocuklarının bu dönemden etkilenmemesi için çaba gösteriyor. Manisa Valiliği'nin, meydana gelen depremler nedeniyle Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde yarıyıl tatilinin 10 Şubat'a kadar uzatıldığını açıklamasına rağmen, çadır kentte yaşayan çocuklar okula gitmek istemiyor. Çocukların yanı sıra veliler de bölgede sarsıntıların devam etmesi sebebiyle çocuklarını okula göndermek istemediklerini söyledi. Çocukların etkilenmemesi için yanlarında deprem hakkında konuşmamaya gayret ettiklerini belirten Habibe Eren (37), "Çocuklarımız için endişeliyiz çünkü sarsıntılar hala devam ediyor. Çocuklar da gitmek istemediklerini söylüyor. Tatilin uzatılacağı iddialarını duyuyoruz. Tatilin uzatılması, çocuklarımızın psikolojisi açısından daha iyi olur. Oğlum da sürekli korktuğunu söylüyor. Çocuklar etkilenmesin diye yanlarında pek konuşmamayı tercih ediyoruz" dedi.

Çocukları okuldayken içinin rahat etmediğini söyleyen Ahmet Kelebek (55), "Çocuklar çadırda ders çalışamıyor. Deprem sebebiyle çok korktular. Oğlumu televizyonun altından çıkardık. Evlerimize giremiyoruz" ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLAR TEDİRGİN

Kızının çadıra bile girmek istemediğini vurgulayan Niyazi Eren (39), "Evde hasarımız da çok olduğu için onu görüp daha kötü etkilendi. Okulda bir hasar yok belki ama yine de tedirginiz. Zaten kızım okula da gitmek istemediğini söylüyor" diye konuştu.

5'inci sınıf öğrencisi Enes Altıntaş (10), "Deprem anında ağabeyimle televizyon izlerken sallanmaya başladık ve korkarak dışarıya koştuk. Okul yüksek olduğu için gitmeye korkuyorum" dedi. 5.4 şiddetindeki depremde televizyonun altında kalan 5'nci sınıf öğrencisi Yunus Emre Kelebek (11) de, "İlk depremde televizyon üzerime yıkıldı ve annem kurtardı. İkinci depreme ise top oynarken yakalandım. Sonra bize çadır verdiler ve orada kalmak zorunda kaldık. Okula gitmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Manisa Valiliği'nden dün yapılan açıklamada, "22.01.2020 tarihinde Akhisar ve 28.01.2020 tarihinde Kırkağaç ilçelerimizde meydana gelen deprem nedeniyle; Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde 10.02.2020 tarihine kadar eğitim- öğretim faaliyetlerine ara verilmiştir" denildi.


Akhisar, Manisa, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:20 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

CHP'li Altay'ın TV8'de toplanan yardım paralarıyla ilgili suçlamasına AFAD'dan cevap geldi
Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi, yaralılar var (1) Bitki çayı içirerek 100 bin liralık aracını çaldılar Türk vatandaşlarına bulaştı mı? Çin Büyükelçiliği'nden koronavirüs açıklaması

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 18:45:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa'da çocuklar okula gitmek istemiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]