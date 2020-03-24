Manisa'da çöp kamyonunun çarptığı yaşlı adam öldü - Son Dakika

Olay yerine gelen Atabey'in yakınları, gözyaşı döktü.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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