Manisa'da cuma namazı öncesi yağmur duası - Son Dakika

MANİSA'da yaklaşan kış aylarına rağmen henüz yağış düşmeyince cuma namazı öncesi yağmur duası yapıldı. Şehzadeler ilçesindeki tüm camilerde yapılan duaya binlerce kişi ellerini ters çevirip, 'amin' diyerek katıldı.

Manisa'da henüz yağış düşmeyince vatandaşlar yağmur duasına çıktı. Şehzadeler ilçesindeki tüm camilerde cuma namazı öncesi yağmur duası okundu. Tarihi Hatuniye Camii'nde bir araya gelen cemaatin katılımı ile ilçe müftüsü Mehmet Cesur tarafından cuma namazı öncesi yağmur duası edildi. Duaya Şehzadeler İlçe Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve vatandaşlar katıldı. Binlerce vatandaş ellerini ters çevirerek duaya 'amin' dedi.