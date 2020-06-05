Manisa'da cuma namazına yoğun katılım - Son Dakika

MANİSA'da, koronavirüs salgını nedeniyle geçici süreliğine faaliyeti duran camilerin tekrar ibadete açılmasının ardından kılınan ikinci cuma namazına da vatandaş yoğun katılım gerçekleştirdi.

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında cemaatle namaz kılınmasına ara verilen camilerde, bu hafta ikinci kez cuma namazı kılındı. Vatandaşlar, geçtiğimiz cuma gününden sonra bugün de cuma namazına yoğun katılım gösterdi. Manisalılar, cuma namazını kılmak için Şehzadeler ilçesindeki Hatuniye Camii'ne akın etti. Caminin girişleri barikatlarla kapatılırken, vatandaşlar içeriye tek tek alındı. Alınan karar kapsamında namaz kılacak olan vatandaşlar seccadelerini kendileri getirirken, olmayanlara ise tek kullanımlık seccade dağıtıldı. Camiye gelen vatandaşlar, önceden belirlenen ve bahçeye çizilen kırmızı noktalar üzerinde sosyal mesafe kuralarına uyarak saf tuttu. Sıcak havaya rağmen vatandaşlar, Hatuniye Camisi'ni ve önündeki meydanı doldurdu. Cuma hutbesinde de vatandaşlara koronavirüs tedbirlerine uyulması gerektiği hatırlatıldı. Kılınan namazın ardından vatandaşlar, meydanı kontrollü bir şekilde terk etti.