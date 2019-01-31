Son Dakika Haberleri: Manisa'da Cumhur İttifakı Buluşması

Manisa'da Cumhur İttifakı Buluşması

1 saat önce

Salihli, Sarıgöl ve Alaşehir ilçelerinde MHP ve AK Parti'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı adayları, aday tanıtım toplantısında bir araya geldi.

Manisa'da Cumhur İttifakı Buluşması, System.String[]
Salihli, Sarıgöl ve Alaşehir ilçelerinde MHP ve AK Parti'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı adayları, aday tanıtım toplantısında bir araya geldi.

AK Parti Sarıgöl İlçe Lokali'nden düzenlenen etkinlikte, üç ilçede Cumhur İttifakı'nın adayı olarak gösterilen Ali Uçak, Zeki Kayda ve Necati Selçuk ile MHP Genel Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen ve partilerin ilçe başkanlarıyla parti üyeleri buluştu.

Törende konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türkiye'nin geleceğini düşünüp, menfaat aramayarak Cumhur İttifakını vücuda getirdiklerini belirterek, "Bizler de bu ittifak için 31 Mart'ta kadar gitmedik sokak, çalmadık kapı bırakmayacağımıza söz veriyoruz." dedi.

AK Parti Milletvekili İsmail Bilen de Cumhur İttifakı'nın amacını anlatarak 31 Mart'taki yerel seçimlerin ülkenin bekası için önemli bir seçim olacağını ifade etti.

MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Türkiye'nin geleceğinin, belediye başkanlığını kimin kazandığından daha önemli olduğuna işaret ederek, "Önemli olan hep birlikte ülkemizin geleceğini güvence altına almamız olacaktır. 31 Mart'ta hem bekamız oylanacak, hem de en iyi hizmeti verecek adayı seçeceğiz. 31 Mart'ta tek yürek olacağız." ifadelerini kullandı.

Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk da Cumhur İttifakı'nın ortak kararıyla yeniden aday gösterildiğini hatırlatarak, "31 Mart seçimlerinde tek yürek olacağız. Cumhur İttifakı ile ülkemizin kalkınmasında ve gelişmesinde önemli mesafeler alınacaktır. Önemli olan hep birlikte ülkemizin geleceğini güvence altına almaktır." diye konuştu.

Toplantının sonunda MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen'e Türk Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim, Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak da AK Parti Alaşehir İlçe Başkanı Murat Ertürk'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bulunduğu bir tabloyu hediye etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:27 Kaynak: AA

Alaşehir, Manisa, MHP, Güncel
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