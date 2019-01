Manisa'da "Cumhur İttifakı"Ndan İlk Buluşma

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) arasında kurulan Cumhur İttifakı'nın Manisa'daki MHP'li Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek çalışmalara resmen başladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün, AK Parti Manisa İl Başkanlığını ziyaret etti. Parti binası önünde İl Başkanı Berk Mersinli ve partililer tarafından karşılanan Ergün, partilileri selamlamasının ardından konferans salonuna geçti. Cumhur İttifakı'nın Manisa'daki 17 ilçe belediye başkan adayının da yer aldığı toplantı ile seçim çalışmaları resmen başladı.



Toplantıda konuşan AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, "Bizler, iki genel başkanın bir araya gelmesiyle ortaya koyduğu ittifakı Manisa AK Parti İl Teşkilatı olarak, Milliyetçi Hareket Partisi olarak ve büyükşehir belediye başkan adayımız olarak ve 17 ilçe belediye başkan adayımız olarak çok benimsiyoruz. ve sonuna kadar da destek oluyoruz. İnşallah 31 Mart seçimleri öncesi 17 ilçemizde ve büyükşehirimizde herhangi bir şey ayırt etmeden, 'ama, dahi' demeden hem seçmenlerimiz bizlere oy verecek hem de biz Cumhur İttifakı'nın Manisa'da başarılı olması için elimizden geleni yapacağız. Biz kendi teşkilatlarımız, Milliyetçi Hareket Partisi kendi teşkilatları bir olacak, bu birlik içerisinde 'biz'i oluşturacağız. İnşallah da kayıpsız 17 ilçeyi alarak, büyükşehiri alarak bu yolda devam edeceğiz. Bizler, iki genel başkanın parti teşkilatlarına verdiği talimatlarla kesinlikle bir tereddüt yaşamıyoruz. Bu noktada da çalışmalarımızı sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.



İttifakla ilgili eleştirilere cevap veren Mersinli, "AK Parti İl Başkanı olarak sözüm şudur ki, insanlar şimdiden yazmaya başladı 'Dün neydi bugün ne oldu' diye. Biz onlara bakmıyoruz. Her zaman ufak tefek tatlı sert tartışmalar olabilir. Biz bugünden itibaren iki liderin gösterdiği noktada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gösterdiği noktada azimle, kararlılıkla ilerleyeceğiz. İttifak adayımız Cengiz Ergün'ün ve 17 ilçe belediye başkan adayımızın AK Parti İl Başkanı olarak sözüm odur ki tüm teşkilatlarımızla yanında olacağız. ve sonunda da 31 Mart akşamı gülen, kazanan Cumhur İttifakı olacak" diye konuştu.



"Geçmişi geçmişte bırakmak lazım"



Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan adayı Cengiz Ergün ise, "Geçmişi geçmişte bırakmak lazım. Düne değil, bugüne, yarına bakmamız lazım. Çeşitli zamanlarda, ülkenin geçmişinde hiçbir araya gelemez denilen siyasi partiler çeşitli koalisyon ortaklıklarıyla bu ülkeyi yönetmeye talip olmuşlardır ve ülkenin menfaati, birlikteliği için bir arada çalışmışlardır" dedi.



Manisa'dan Cumhur İttifakı adayı olarak gösterildiğini hatırlatan Ergün, "Ülkemizin içinde bulunduğu coğrafyada, bugün gelişen ve geldiğimiz noktada Cumhurbaşkanımızın ve Genel Başkanımızın yapmış olduğu görüşmeler neticesinde, İl Başkanımız Berk Mersinli'nin yapmış olduğu açıklama neticesinde ve Cumhurbaşkanımızın Manisa'ya yapmış olduğu ziyarette kendilerinden aldığım 'Hayırlı olsun' sözcüğüyle Cumhur İttifakı adayı olarak Manisa'da gösterildim" diye konuştu.



Birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarını yürütecekleri mesajını veren Ergün, "Birlik beraberlik içinde, içinde bulunduğumuz bu coğrafyadaki sıkıntıları ülkenin içinde bulunduğu her türlü hem ekonomik hem de terör noktasında yapılan saldırıların önünde durabilmemiz için daha güçlü kuvvetli bir duvar örebilmemiz için bu birlikteliğimizi her gün üzerine koyarak fazlasıyla yerine getirmemiz lazım olduğuna inanıyorum. 'Beka için milli karar, cumhur için istikrar' sloganını ışığımız olarak önümüze alacağız. Sonuçta bize verilen bu görevi, bu yetkiyi en iyi şekilde vatandaşımıza, Manisamıza yerine getirmenin çaba ve gayreti içerisinde olacağız" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından Başkan Ergün ve Mersinli, 17 ilçe belediye başkan adayı ile birlikte toplu fotoğraf çekildi. Basına açık olan ziyaretin ardından Başkan Ergün ve Mersinli, ilçe belediye başkan adaylarıyla birlikte toplantı gerçekleştirdi. - MANİSA

