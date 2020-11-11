Manisa'da da 65 yaş üstüne kısıtlama - Son Dakika

Manisa'da da 65 yaş üstüne kısıtlama

11.11.2020 14:26
Manisa'da da 65 yaş üstüne kısıtlama, System.String[]

Manisa İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, artan korona virüs vakaları sonrası yeni kararlar aldı.

Manisa İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, artan korona virüs vakaları sonrası yeni kararlar aldı. Alınan kararlar arasında 65 yaş ve üstü vatandaşların 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkmaları yasaklandı.

Manisa Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni kararlar alındığını ve kararlara uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanacağını, suç teşkil eden davranışlar hakkında da suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

Manisa İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından bugünden itibaren geçerli olacak yeni kararlar şöyle:

"1-Pazar yerlerinde oluşabilecek yoğunluğun azaltılması amacıyla; dar sokaklarda tezgahların tek taraflı kurulmasına, tezgahlar arası en az 3 metre mesafenin sağlanmasına, ihtiyaç duyulan alanlarda, hizmet veren pazarcı sayısının azaltılarak pazar kurulan gün sayısının arttırılması konusunun ilgili idareler tarafından değerlendirilerek, İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca gerekli kararların alınmasına,

2-Market, pazaryeri, manav vb. sebze meyve satılan tüm iş yerlerinde sebze ve meyvelere müşterilerin elle temasının engellenmesine, satıcı tarafından hijyen kurallarına uygun şekilde ambalajlanarak ve/veya poşetlenerek müşterilere sunulmasına,

3-Zincir market önlerinde, özellikle kampanyalı ürün satış günlerinde oluşan yoğunlukta, maske ve mesafe kurallarına uyulmasının market yönetimlerince sağlanmasına ve bu konuda gerekli tebligatın market yönetimlerine yapılmasına,

4-Vatandaşlarımızın kalabalık ortamlarda sigara, tütün ve tütün mamullerini kullanmak amacıyla maskelerini çıkarmalarını önlemek üzere, isimleri belirtilerek cadde-sokak (başlayış, bitiş noktaları ile), meydan vb. yerlerde sigara, tütün ve tütün mamullerinin tüketilmesinin yasaklanması hususunda İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca karar alınmasına,

5-Artan vaka ve ölüm sayıları göz önünde bulundurulduğunda, yüksek risk grubu olarak değerlendirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın sağlığını koruyabilmek amacıyla, her gün sadece 10.00 ile 16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkma serbestisi tanınmasına, bu saatler dışında kalan saatlerde sokağa çıkmalarının yasaklanmasına, bu karardan 65 yaş ve üstü kamu görevlileri ile her hangi bir işyerinde çalıştığını ve/veya işyeri sahibi olduğunu belgeleyenler ile tarım sektöründe faaliyet gösterenlerin kırsal mahallelerle sınırlı olmak kaydıyla muaf tutulmasına, karar verilmiştir."

Yapılan açıklamada ayrıca yazılı kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunun 195. Maddesi kapsamında da suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi. - MANİSA

Manisa'da da 65 yaş üstüne kısıtlama
Manisa'da da 65 yaş üstüne kısıtlama
Manisa'da da 65 yaş üstüne kısıtlama
Manisa'da da 65 yaş üstüne kısıtlama

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Manisa'da da 65 yaş üstüne kısıtlama - Son Dakika


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