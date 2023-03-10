Manisa'da eşiyle tartışan koca kayınvalidesini bıçakla öldürdü, kayınpederini ise yaraladı - Son Dakika
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Manisa'da eşiyle tartışan koca kayınvalidesini bıçakla öldürdü, kayınpederini ise yaraladı

10.03.2023 19:07
Manisa'da eşiyle tartışan koca kayınvalidesini bıçakla öldürdü, kayınpederini ise yaraladı

Manisa'nın Salihli ilçesinde eşiyle tartışan koca, çıkan tartışmada kayınvalidesini öldürdü, kayınpederini ise ağır yaraladı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde eşiyle tartışan koca, çıkan tartışmada kayınvalidesini öldürdü, kayınpederini ise ağır yaraladı.

Alınan bilgiye göre, bir süredir eşiyle ayrı yaşayan Fadime E'nin (19) babasının Sarıpınar Mahallesi'ndeki evine gelen Mehmet E. (22) kayınpederi Mehmet Karakaya ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesinin ardından Mehmet E, kayınvalidesi Sabriye Karakaya'yı ve kayınpederi Mehmet Karakaya'yı bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Mehmet ve Sabriye Karakaya'yı yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Sabriye Karakaya hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Mehmet Karakaya'nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Mehmet E, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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Mehmet Karakaya, Sarıpınar, Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da eşiyle tartışan koca kayınvalidesini bıçakla öldürdü, kayınpederini ise yaraladı - Son Dakika


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