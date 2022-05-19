Manisa'da darbedilen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Manisa'da darbedilen kişi hayatını kaybetti

19.05.2022 01:30
Manisa'da darbedilen kişi hayatını kaybetti

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde darp sonucu yaralanan ve hastaneye kaldırılan kişi yaşamını yitirdi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde darp sonucu yaralanan ve hastaneye kaldırılan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Bayındırlık Mahallesi Bayrak Tepe mevkisinde restorasyon çalışmaları devam eden Fetih Mescidi'nin gece bekçisi Zübeyir İlter (50), otomobilinin içerisinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı.

İhbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan İlter, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Ekipler, olay yerinden kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Bayındırlık, Manisa, Güncel, Son Dakika

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