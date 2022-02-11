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Manisa'da DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika

Manisa'da DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama

11.02.2022 15:47
Manisa'da DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, DEAŞ terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü öğrenilen Irak uyruklu bir kişiyi düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, DEAŞ terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü öğrenilen Irak uyruklu bir kişiyi düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında; DEAŞ terör örgütünün içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü öğrenilen Irak uyruklu A.N.N.A.T.'nin Manisa'da olduğu tespit edildi. Bu sabah saatlerinde şahsın bulunduğu adrese operasyon düzenleyen ekipler, A.N.N.A.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Manisa Şehir Hastanesine getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

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Manisa, Terör, Irak, DEAŞ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika
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