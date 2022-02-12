Üye Girişi
Manisa'da DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika

Manisa'da DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama

12.02.2022 00:57
Manisa'da DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, DEAŞ terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü öğrenilen Irak uyruklu bir kişiyi düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, DEAŞ terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü öğrenilen Irak uyruklu bir kişiyi düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında; DEAŞ terör örgütünün içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü öğrenilen Irak uyruklu A.N.N.A.T.'nin Manisa'da olduğu tespit edildi. Bu sabah saatlerinde şahsın bulunduğu adrese operasyon düzenleyen ekipler, A.N.N.A.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Manisa Şehir Hastanesine getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

YORUMLAR
500

Manisa, Terör, Irak, DEAŞ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
00:56 Rusya-Ukrayna gerilimi devam ederken Putin, Biden ile telefon görüşmesi yapacak
23:55 Sağlık Bakanı Koca'dan, kıyafeti kirli olduğu için ambulansa binmek istemeyen işçiyle ilgili imalı paylaşım
23:54 Güngören'de 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin 4 yetkili gözaltına alındı
23:27 Ukrayna-Rusya krizi piyasalarda deprem etkisi yarattı! Altının gram fiyatı yükseldi
23:22 Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yapılan zamlar AK Parti'nin oy oranını etkiledi
23:07 Rusya-Ukrayna krizi tam gaz! ABD, savaş gemilerini harekete gönderdi
22:45 Savaş sesleri giderek yükseliyor! ABD, vatandaşlarına Ukrayna'yı terk etmesi için zaman verdi
22:20 Acun Ilıcalı'nın takımında işler kötüye gidiyor! Şota Arveladze çıldırma noktasına geldi
22:14 YKS başvuru kılavuzu paylaşıldı! Sınav ücretine zam yapıldı
22:13 Küme düşme hattı yangın yeri! Gedson Fernandes göz kamaştırdı ama Rize'ye yetmedi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 01:06:58. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa'da DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement