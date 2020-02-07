Manisa'da debisi yükselen çayda traktörle mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'da debisi yükselen çayda traktörle mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Manisa'da debisi yükselen çayda traktörle mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

6 saat önce

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde sağanak nedeniyle debisi yükselen çayda traktörle mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Manisa'da debisi yükselen çayda traktörle mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı, System.String[]

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde sağanak nedeniyle debisi yükselen çayda traktörle mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Alınan bilgiye göre, Kenan Şengül, kullandığı traktörle Borlu Mahallesi'ndeki Demirci Çayı'ndan geçtiği sırada aşırı yağış nedeniyle çayın debisi yükseldi.

Karşıya geçemeyen Şengül'ün yardım çağrısı üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı.

Çamura saplanan traktör halatla kıyıya çekildi, sürücüyle araçtaki Ahmet Sukken ve Musa Sudan kurtarıldı.

Köprübaşı, İtfaiye, Manisa, Borlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:46 Kaynak: AA
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