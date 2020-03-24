Manisa'da define aramak için meşe ağacını söken 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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Manisa'da define aramak için meşe ağacını söken 4 kişi gözaltına alındı
6 saat önce
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kozaklar Mahallesi Deve Kayası mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Operasyonda, Ş.A.A. (54), A.K. (68), İ.Ç. (36) ve Ş.K. (36) suçüstü yakalanırken kazı yaparken kullandıkları malzemelere el kondu.
Jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan 4 kişinin alanda bulunan bir meşe ağacını kökünden söktüklerini tespit etti.
Şüpheliler işlemleri için Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 06:52 Kaynak: AA
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