Manisa'da define aramak için meşe ağacını söken 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Şüpheliler işlemleri için Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan 4 kişinin alanda bulunan bir meşe ağacını kökünden söktüklerini tespit etti.

Operasyonda, Ş.A.A. (54), A.K. (68), İ.Ç. (36) ve Ş.K. (36) suçüstü yakalanırken kazı yaparken kullandıkları malzemelere el kondu.

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