Son Dakika Haberleri: Manisa'da Define Avcılarına Suçüstü

Manisa'da Define Avcılarına Suçüstü

1 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde 1'inci derece SİT alanında kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Manisa'da Define Avcılarına Suçüstü, System.String[]
Manisa'nın Salihli ilçesinde 1'inci derece SİT alanında kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı, Lidya Krallığı'nın başkenti Sardes Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon başlattı.

Operasyonda, Sart Mahallesi Gymnasium Tapınağı mevkiinde 1. derece sit alanı içerisinde M.A., M.A., R.A. ve A.A. suçüstü yakalandı.

Kazı malzemelerine el konulurken, gözaltına alınan 4 şüpheli, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:44 Kaynak: İHA

Jandarma, Salihli, Manisa, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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