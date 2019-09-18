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Manisa'da defineciler suçüstü yakalandı

55 dakika önce

Manisa'nın Salihli ilçesindeki birinci derece sit alanında define arayan 4 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Manisa'da defineciler suçüstü yakalandı, System.String[]

Manisa'nın Salihli ilçesindeki birinci derece sit alanında define arayan 4 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şüpheliler, jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lidya Krallığı'nın başkenti Sardes Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Sart Mahallesi Kale Tapınağı mevkisindeki 1'inci derece sit alanına operasyon düzenledi. Ekiplerin düzenlediği operasyonda S.K.(60), M.K.(35), U.Ö.(36) ve S.S.'yı (38) kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.


Operasyonda definecilerin yanlarında getirdiği 2 dedektör, 3 kazma, 2 çapa ve 1 kürek el konulurken, ele geçen malzemeler muhafaza altına alındı.


Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında kaçak kazı yapmak suçundan işlem yapılırken, jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - MANİSA

Jandarma, Salihli, Manisa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 03:09 Kaynak: İHA
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