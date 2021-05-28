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Manisa'da definecilerin bulduğu Roma Dönemi mozaikleri koruma altına alındı - Son Dakika

Manisa'da definecilerin bulduğu Roma Dönemi mozaikleri koruma altına alındı

28.05.2021 13:07
Manisa'da definecilerin bulduğu Roma Dönemi mozaikleri koruma altına alındı, System.String[]

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde üzüm bağında izinsiz kazı yapan defineciler suçüstü yakalandı, Roma dönemine ait 3 mozaik parçası ele geçirildi.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde üzüm bağında izinsiz kazı yapan defineciler suçüstü yakalandı, Roma dönemine ait 3 mozaik parçası ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Karaköy Mahallesi yakınındaki üzüm bağında izinsiz kazı yapıldığı bilgisini alan Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 kişiyi suçüstü yakaladı.

Kaçak kazı yapılan alandaki incelemede Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen 3 farklı motifte yer mozaikleri bulundu.

Gözaltına alınan C.M. (48), V.A. (63), H.K. ve Ö.G. (43) ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Mozaikler, Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce koruma altına alındı.

Manisa'da definecilerin bulduğu Roma Dönemi mozaikleri koruma altına alındı
Manisa'da definecilerin bulduğu Roma Dönemi mozaikleri koruma altına alındı

Münir Karaloğlu, Ahmetli, Manisa, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da definecilerin bulduğu Roma Dönemi mozaikleri koruma altına alındı - Son Dakika


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