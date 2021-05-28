Manisa'da definecilerin bulduğu Roma Dönemi mozaikleri koruma altına alındı - Son Dakika

Mozaikler, Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce koruma altına alındı.

Gözaltına alınan C.M. (48), V.A. (63), H.K. ve Ö.G. (43) ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaçak kazı yapılan alandaki incelemede Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen 3 farklı motifte yer mozaikleri bulundu.

Alınan bilgiye göre, Karaköy Mahallesi yakınındaki üzüm bağında izinsiz kazı yapıldığı bilgisini alan Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 kişiyi suçüstü yakaladı.

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