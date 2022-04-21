Manisa'da demir parmaklıklara sıkışan kedi itfaiye tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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Manisa'da demir parmaklıklara sıkışan kedi itfaiye tarafından kurtarıldı

21.04.2022 22:49
Manisa'da demir parmaklıklara sıkışan kedi itfaiye tarafından kurtarıldı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde apartman kapısının korkuluk demirlerine sıkışan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde apartman kapısının korkuluk demirlerine sıkışan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir apartman kapısının korkuluk demirleri arasına kedi sıkıştığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Demir korkuluklara sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Apartman sakinleri kediyi sıkıştığı yerden kurtaran ekiplere teşekkür etti. - MANİSA

Manisa'da demir parmaklıklara sıkışan kedi itfaiye tarafından kurtarıldı
Manisa'da demir parmaklıklara sıkışan kedi itfaiye tarafından kurtarıldı
Manisa'da demir parmaklıklara sıkışan kedi itfaiye tarafından kurtarıldı
Manisa'da demir parmaklıklara sıkışan kedi itfaiye tarafından kurtarıldı
Manisa'da demir parmaklıklara sıkışan kedi itfaiye tarafından kurtarıldı

YORUMLAR
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Saruhanlı, İtfaiye, Manisa, kedi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da demir parmaklıklara sıkışan kedi itfaiye tarafından kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da demir parmaklıklara sıkışan kedi itfaiye tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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