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Manisa'da demir yolu bakım aracının çarptığı kadın öldü
6 saat önce
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde demir yolu bakım aracının çarptığı kadın yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:40 Kaynak: AA
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde demir yolu bakım aracının çarptığı kadın yaşamını yitirdi.
Horozköy Tren İstasyonu'nun kaldırımında yürüyen 64 yaşındaki Zeliha Yüksel, iddiaya göre, ayağının takılması sonucu raylara düştü.
Bu sırada demir yolunun bakımını yapan lokomotifin çarptığı kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.
5 çocuk annesi olduğu öğrenilen Yüksel'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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