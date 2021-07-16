Üye Girişi
MANİSA'DA 'DEMOKRASİ NÖBETİ' - Son Dakika

MANİSA'DA 'DEMOKRASİ NÖBETİ'

16 Temmuz 2021 Cuma 02:34
MANİSA'DA 'DEMOKRASİ NÖBETİ', System.String[]

MANİSA'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yüzlerce vatandaşın katılımıyla demokrasi nöbeti tutuldu.

MANİSA'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yüzlerce vatandaşın katılımıyla demokrasi nöbeti tutuldu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde demokrasi nöbeti tutuldu. Cumhuriyet Meydanı'ndaki programa Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, ilçe kaymakamları, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve yüzlerce vatandaş katıldı. Vatandaşlar ilk olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını kurulan sinevizyondan izledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Şehzadeler Mehter Takımı'nın gösterisi izlendi. Manisalı vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla mehter takımının seslendirdiği marşlara eşlik etti. Kur'an tilaveti ile devam eden program saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla sürdü. Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı veren Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Biz birlik ve beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz, değerlerimizi yitirmediğimiz müddetçe, nasıl bin yıldan beridir gelen tüm orduları göğsümüzle karşılayarak, imanımızın gücüyle yendiysek, nasıl 15 Temmuz'da küresel emperyalist güçleri, dünyanın süper güçlerini arkasına alan, milletin ödediği vergilerle alınan uçakları, helikopterleri, tankları, tüfekleri, askeri güçleri arkasına alarak meydana çıkıp da şımarık bir şekilde birkaç saat içerisinde yönetime el koyarız, yatakta basarız, şafakta asarız diyen alçakları, o çelikten paletlerin önüne iman dolu göğüsleri ile yatıp, uçaklara levye atıp, paletleri çöplük ile dolduran bu necip millet, şehitler vererek, gaziler vererek, bedel ödeyerek 15 Temmuz'da, tıpkı Çanakkale'deki gibi bu millet durdurulmaz, Türkiye geçilmez diyerek hainlere haddini bildirdiyse bundan sonra geleceklere de aynı şekilde haddini bildirecektir" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü de konuşmasına şehitlere rahmet dileyerek başladı. Güzgülü, "Kökü dışarıda hainler tarafından 15 Temmuz 2016'da ülkemiz ve Cumhuriyetimiz yeniden karanlığa sürüklenmek istenmiştir. Bu kalkışma bizi biz yapan değerleri elimizden almayı amaçlayan bir girişimdir. Demokrasimize, devlet kurumlarımıza, devlet büyüklerimize, bayrağımıza, ezanımıza, hak ve hürriyetlerimize karşı yürütülen bu alçak girişim milletimizin kahramanca savunmasıyla püskürtüldü. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözü 15 Temmuz 2016'da bir kez daha vücut bulmuştur. Türk milleti birliğine, beraberliğine, demokrasisine ve Cumhuriyetine kastetmeye çalışanlarına tarih boyunca unutamayacakları bir ders verdi" diye konuştu.Manisa Valisi Yaşar Karadeniz de "15 Temmuz bölgede bir şey yapılacaksa önce Türk milletinin karar vereceğinin cevabıdır. 15 Temmuz sapık zihniyete bu ülkede yer olmadığının cevabıdır. 15 Temmuz milletimizin Kurtuluş Savaşındaki durumu neyse bugün de duruşunun aynı olduğunu anlatan bir duruştur. 15 Temmuz Çanakkale nasıl geçilemediyse, Türkiye'nin de geçilemez olduğunu dünyaya haykıran bir cevaptır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan hain saldırılar sinevizyon gösterimiyle bir kez daha hatırlatıldı.

MANİSA'DA 'DEMOKRASİ NÖBETİ'
MANİSA'DA 'DEMOKRASİ NÖBETİ'
MANİSA'DA 'DEMOKRASİ NÖBETİ'
MANİSA'DA 'DEMOKRASİ NÖBETİ'
MANİSA'DA 'DEMOKRASİ NÖBETİ'
MANİSA'DA 'DEMOKRASİ NÖBETİ'
MANİSA'DA 'DEMOKRASİ NÖBETİ'
MANİSA'DA 'DEMOKRASİ NÖBETİ'
MANİSA'DA 'DEMOKRASİ NÖBETİ'
MANİSA'DA 'DEMOKRASİ NÖBETİ'

15 Temmuz, Manisa, Milli, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MANİSA'DA 'DEMOKRASİ NÖBETİ' - Son Dakika


Son Dakika

23:01 "Ben yılanların efendisiyim" diyen adam, yılanın dudağını ısırması sonucu kanı katılaşarak öldü Özel harekat polisi kocasını tabancayla öldürdü, 22:33 Özel harekat polisi kocasını tabancayla öldürdü, "Bunu hak etmişti" diye bağırdı Kedi severken aracın altında kalan 4 yaşındaki çocuk feci şekilde hayatını kaybetti 22:14 Kedi severken aracın altında kalan 4 yaşındaki çocuk feci şekilde hayatını kaybetti
Türkiye'de Faz-3 çalışmaları tamamlanan iki doz Çin aşısının etkinlik oranı yüzde 83,5 oldu 21:14 Türkiye'de Faz-3 çalışmaları tamamlanan iki doz Çin aşısının etkinlik oranı yüzde 83,5 oldu Fatih'te onlarca kişinin içinde gasp girişimi! Darbedilmesine rağmen çantayı bırakmadı 18:39 Fatih'te onlarca kişinin içinde gasp girişimi! Darbedilmesine rağmen çantayı bırakmadı 18:08 "Göğüslerim göbek deliğime kadar sarksa bile sütyen takmayacağım" diyen ünlü oyuncu Gillian Anderson'a komşuları isyan etti
Kumalık teklifini kabul etmeyen kuzeni Emine Karakaş'ı öldüren Aslan Karakaş teslim oldu 17:58 Kumalık teklifini kabul etmeyen kuzeni Emine Karakaş'ı öldüren Aslan Karakaş teslim oldu Caner Erkin yine şaşırtmadı! Canlı yayında takım arkadaşlarına söylemediği küfür kalmadı 17:31 Caner Erkin yine şaşırtmadı! Canlı yayında takım arkadaşlarına söylemediği küfür kalmadı

Son Dakika Haberleri
18:58 Şarkıcı Gülden'e eski eşinden tehdit! Yeni yayınlanan şarkısının altına yorum yaptı
18:44 Görevlinin parmağını ısırarak kopartan kadınlar konuştu: Telefon numaramızı vermeyince saldırdılar
18:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe gecesi F-16'larla hedef alınan Beştepe'de konuştu: O gece şehadete yürümek için tereddüt etmeyecektim
18:23 Melih Bulu'nun görevden alınmasının ardından yeni gelen rektör mezunlara getirilen giriş yasağını kaldırdı
18:22 Kenya'da 'Vampir' seri katil gündem oldu! Çocukları acımadan öldürüp, kanlarını emdi
17:36 Afrin'de bulunan toplu mezardan çıkarılan cansız beden 68'e çıktı
17:30 Caner Erkin yine şaşırtmadı! Canlı yayında takım arkadaşlarına söylemediği küfür kalmadı
17:21 Lübnan siyasetinde sular durulmuyor! Hariri, hükümeti kurma görevinden istifa etti
17:12 Esad rejimi İdlib'e topçu saldırısı düzenledi: 9 ölü
16:52 Gedson'un G.Saray'a transferi, Benfica Başkanı Rui Costa'nın ölüm tehditleri alması sebebiyle iptal olabilir
Ünlü sunucu Serap Paköz, Fransız askısından sonraki yeni imajını paylaştı Ünlü sunucu Serap Paköz, Fransız askısından sonraki yeni imajını paylaştı         
00:11
Marmaris HDP binasına yapılan saldırının azmettiricisi yakalandı Marmaris HDP binasına yapılan saldırının azmettiricisi yakalandı         
22:34
Koca ülke bu olayla çalkalanıyor! Sapık şarkıcı, konserde gözüne kestirdiği kıza rögarda tecavüz etti Koca ülke bu olayla çalkalanıyor! Sapık şarkıcı, konserde gözüne kestirdiği kıza rögarda tecavüz etti         
22:23
Sağlık Bakanlığı haftalık korona tablosunu açıkladı! 1 haftada 34 bin 933 vaka, 326 vefat Sağlık Bakanlığı haftalık korona tablosunu açıkladı! 1 haftada 34 bin 933 vaka, 326 vefat         
21:41
15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde duygu dolu anlar! Erdoğan çifti gözyaşlarına hakim olamadı 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde duygu dolu anlar! Erdoğan çifti gözyaşlarına hakim olamadı         
21:07
Melih Bulu'nun görevden alınmasının ardından yeni gelen rektör mezunlara getirilen giriş yasağını kaldırdı Melih Bulu'nun görevden alınmasının ardından yeni gelen rektör mezunlara getirilen giriş yasağını kaldırdı         
18:23
Trafikte dehşet dakikaları! Motosikletiyle ilerleyen kadın, kamyonetten açılan ateşle öldürüldü Trafikte dehşet dakikaları! Motosikletiyle ilerleyen kadın, kamyonetten açılan ateşle öldürüldü         
18:00
Ünlü oyuncu Cameron Diaz'dan ilginç cinsel ilişki itirafı! Genç görünmesinin nedeni olarak gösterdi Ünlü oyuncu Cameron Diaz'dan ilginç cinsel ilişki itirafı! Genç görünmesinin nedeni olarak gösterdi         
17:50
Laf atma tartışması kanlı bitti! Kalbinden vurulan şahsın yakınları fenalık geçirdi Laf atma tartışması kanlı bitti! Kalbinden vurulan şahsın yakınları fenalık geçirdi         
17:02
25 bin TL'lik tektaş aldı! Sergen Yalçın, Ukraynalı sevgilisi için kesenin ağzını açtı 25 bin TL'lik tektaş aldı! Sergen Yalçın, Ukraynalı sevgilisi için kesenin ağzını açtı         
16:59
Evinin merdivenlerini yenilemek isteyen adam, kazdığı toprakta gömülü 160 adet bowling topu buldu Evinin merdivenlerini yenilemek isteyen adam, kazdığı toprakta gömülü 160 adet bowling topu buldu         
15:45
Galatasaray'a transferi onaylanmayan Amr Warda, hocasıyla tartıştı Galatasaray'a transferi onaylanmayan Amr Warda, hocasıyla tartıştı         
15:43
Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme! Yasak aşk şüphelisi kelepçelenerek hastaneye götürüldü Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme! Yasak aşk şüphelisi kelepçelenerek hastaneye götürüldü         
15:40
Asuman Dabak'ın bikinili hali genç kızlara taş çıkartıyor Asuman Dabak'ın bikinili hali genç kızlara taş çıkartıyor         
14:29
Gaziantep'te aslan paniği! Kafesini parçalayıp kaçarak 3 kişiyi yaraladı Gaziantep'te aslan paniği! Kafesini parçalayıp kaçarak 3 kişiyi yaraladı         
13:59
Skandal canlı yayın kazası: Ne para çalıyorlar! Skandal canlı yayın kazası: Ne para çalıyorlar!         
13:37
Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, kendisinden 14 yaş küçük Berker Güven ile aşk yaşamaya başladı Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, kendisinden 14 yaş küçük Berker Güven ile aşk yaşamaya başladı         
11:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2021 02:56:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: MANİSA'DA 'DEMOKRASİ NÖBETİ' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement