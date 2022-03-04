Manisa'da deprem anında en güvenli yerler okullar olacak - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa'da deprem anında en güvenli yerler okullar olacak

04.03.2022 13:31

Manisa'da deprem anında en güvenli yerler okullar olacak Manisa Sosyal Bilimler Lisesinde yapılan tatbikata katılan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz: "Akhisar'da yaşanan deprem sonrası ilimizdeki okul binaların güçlendirilmesine ve güçlendirilemeyecek durumdaki okulların da yıkılıp yeniden...

Manisa'da deprem anında en güvenli yerler okullar olacak

Manisa Sosyal Bilimler Lisesinde yapılan tatbikata katılan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz:

"Akhisar'da yaşanan deprem sonrası ilimizdeki okul binaların güçlendirilmesine ve güçlendirilemeyecek durumdaki okulların da yıkılıp yeniden yapılması çalışmalarına başladık"

"Bir iki yıl içerisinde deprem konusunda sıkıntılı hiçbir okul binamız kalmayacak"

MANİSA - Tüm Türkiye'deki okullarda eş zamanlı yapılan 'Deprem anı ve tahliye tatbikatı' Manisa'da da yapıldı. Manisa Sosyal Bilimler Lisesinde yapılan tatbikata katılan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, "Depreme dayanıksız hiçbir okulumuz kalmayacak. Birçok okul binamız bugün en güvenli yapılar haline geldi. Çok az sayıda kalan okul binalarımız da en güvenli yapılar arasında yer alacaktır." dedi.

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bugün tüm ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen 'Deprem anı ve tahliye tatbikatı' Manisa'daki okullarda da gerçekleştirildi. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz de Yunusemre ilçesindeki Manisa Sosyal Bilimler Lisesindeki tatbikata katıldı. 10/C sınıfı öğrencileriyle dersteyken senaryo gereği depremin meydana gelmesiyle birlikte sıraların kenarlarına çökerek elleriyle başlarını koruma altına alan öğrenciler ve Vali Karadeniz depreminin bitiminin ardından öğretmen eşliğinde güvenli bir şekilde okul bahçesinde belirlenen güvenli alana ulaştı. Okuldaki yaklaşık 500 öğrenci 4 dakika gibi kısa bir sürede paniğe kapılmadan tahliye edildi.

Manisa'da 42 yeni okul yapılıyor

Tatbikatın ardından bir açıklama yapan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, "İçişleri Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımızın ortak düzenlediği ve ülke genelinde deprem anında okullardaki tahliye işleminin yapılmasının tatbikatı yapıldı. Burada 4 dakika gibi kısa süre içerisinde öğrencilerimiz herhangi bir paniğe neden olmadan tahliye edildi. Deprem anında önemli olan hususlardan birisi binaların güvenliği ve sağlam olmasıdır. Özellikle Akhisar'da yaşanan deprem sonrası ilimizdeki okul binaların güçlendirilmesine ve güçlendirilemeyecek durumdaki okulların da yıkılıp yeniden yapılması çalışmalarına başladık. Şuana kadar 34 okulumuzun güçlendirme çalışması başlatıldı. Bunlardan 31'inin güçlendirme çalışması tamamlandı ve 3 tanesini de yakın zamanda bitirmeyi planlıyoruz. İlimizde 42 yeni okul yapımı projelendirildi. Bunların bir kısmı deprem nedeniyle güçlendirilerek kurtarılamayacak durumda olan binaların yıkılıp yeniden yapılması şeklinde projelendirildi. Bunların bir kısmının yapımı başladı bir kısmı da ihale sürecinde. 2022 yılında da yine yatırım programına teklif edilen ve deprem açısından güvenli olacak yeni okul binaların da ekleneceğini de belirtmek istiyorum ancak bunun sayısı milli eğitim bakanlığının onayından sonra netleşecek." dedi.

"Panik yapmadan tahliye süreci çok önemli"

Deprem anındaki en önemli ikinci hususun ise tahliye anı olduğunu kaydeden Vali Karadeniz, "Binalar sağlam olduktan sonra ikinci önemli husus deprem anında panik yapmadan tahliye süreçlerinin yaşanması. Bazen orta şiddetle bazen hafif şiddette depremlerde dahi aslında doğrudan depremden kaynaklı olmayan, binadan atlama, balkondan, camdan atlama şeklinde veya merdivenden düşme gibi yaralanmalar olabiliyor. Bir deprem anında merdivende bulunmak, statik yönden binanın yıkılma riski diğer kısımlara göre daha riskli olan yerlerde bulunmak depremdeki zaiyatların temel sebeplerinden birisi. Deprem anında depremin bitmesinin ardından paniğe kapılmadan binanın tahliye edilmesi önemli. Bugün onun tatbikatı yapıldı. Ayrıca deprem sırasında kullanılan deprem araç gereçlerin hem resmi hem gönüllü kuruluşların çalışmaları sergilendi. İnşallah hiçbirine ihtiyaç duymayız. İhtiyaç duyarsak da hepimizin buna hazırlıklı olması gerekiyor." diye konuştu.

"Okul binalarımız en güvenli yapılar arasında"

Eskiden yapılan tatbikatlarda yaralı kurtarma görüntülerinin olduğunun sorulmasına üzerine Vali Karadeniz şu cevabı verdi: "Yapılanlarla güçlendirilenlerin toplamı 70 okul binasını geçmiş durumda. Bu sayıyı 100'e doğru ve bir iki yıl içerisinde deprem konusunda sıkıntılı hiçbir okul binamız kalmayacak. Dolayısıyla da okuldan yaralı çıkarma yaralı kurtarmaya ihtiyaç olmayacaktır. Birçok okul binamız bugün en güvenli binalar haline geldi. Çok az sayıda kalan okul binalarımız da en güvenli yapılar arasında yer alacaktır."

Programda Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve beraberindeki heyet arama kurtarma çalışmalarına katılan resmi ve özel kuruluşların stantlarını gezerek bilgi aldı. Vali Karadeniz Kızılay'ın standında ise kurum müdürleri ve öğrencilere çorba servisinde bulundu.

Manisa'da deprem anında en güvenli yerler okullar olacak
Manisa'da deprem anında en güvenli yerler okullar olacak
Manisa'da deprem anında en güvenli yerler okullar olacak
Manisa'da deprem anında en güvenli yerler okullar olacak
Manisa'da deprem anında en güvenli yerler okullar olacak
Manisa'da deprem anında en güvenli yerler okullar olacak
Manisa'da deprem anında en güvenli yerler okullar olacak
Manisa'da deprem anında en güvenli yerler okullar olacak
Manisa'da deprem anında en güvenli yerler okullar olacak

YORUMLAR
500
Ortaokulda deprem tatbikatı yapıldı Ortaokulda deprem tatbikatı yapıldı Balgam sıkıntısı yaşayanlar 'Yapışkan Andız Otu'nu tercih ediyor Balgam sıkıntısı yaşayanlar 'Yapışkan Andız Otu'nu tercih ediyor

Karadeniz, Türkiye, Manisa, Deprem, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da deprem anında en güvenli yerler okullar olacak - Son Dakika


Son Dakika
13:53 Kiev, hendek kazıp savaşa hazırlanırken, Mariupol da direniş devam ediyor!
13:52 Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Yerhov: Yaptırımlar bize geri adım attırmaz, çünkü 1917 sonrasını ve Nazi işgalini gördük!
13:41 İsmail Kartal, Valencia'nın sakatlandığını açıkladı, Mesut Özil için ışık yaktı
13:31 18 günlük evliydiler! Eşini başından vuran kocaya 31 yıllık hapis cezası
13:17 Tarım ve Orman Bakanlığı görevini Vahit Kirişci devraldı!
13:16 Cinsel organına oyuncak sıkışan kadın az daha ölüyordu
13:01 Putin'in 'Nükleer güç' tehdidinin ardından Biden, "kıyamet günü uçağı"nı havalandırdı!
12:48 Motorin 19,03'ü görünce Beşiktaşlılar espriyi kaçırmadı: Alemin göz yaşlı, motorin artık Beşiktaşlı!
12:41 Şiddet olaylarında yaşanan artış Jandarma raporuna yansıdı: 48 bin kadın şiddet gördü, 51 bin çocuk suç mağduru
12:34 Rus kontrolüne geçen Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya nerede, Türkiye'ye ne kadar uzak, patlama riski var mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 14:02:47. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa'da deprem anında en güvenli yerler okullar olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement