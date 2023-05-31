Manisa'da deprem mi oldu? 31 Mayıs Manisa deprem mi oldu? Manisa depremi nerede oldu? Az önce deprem mi oldu? - Son Dakika
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Manisa'da deprem mi oldu? 31 Mayıs Manisa deprem mi oldu? Manisa depremi nerede oldu? Az önce deprem mi oldu?

Manisa'da deprem mi oldu? 31 Mayıs Manisa deprem mi oldu? Manisa depremi nerede oldu? Az önce deprem mi oldu?

31.05.2023 09:15

AFAD ve Kandilli verilerine göre Manisa'da deprem oldu mu? merak ediliyor. Peki, Manisa'da deprem mi oldu? Bugün Manisa'da deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Manisa deprem ve AFAD Manisa'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki Manisa'da deprem kaç şiddetinde oldu? Manisa yakınlarında deprem bilgisi için AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri! AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi!

Manisa'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre Manisa'da deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Manisa'da deprem mi oldu? Bugün Manisa'da deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Manisa deprem ve AFAD Manisa'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki Manisa'da deprem kaç şiddetinde oldu? Manisa yakınlarında deprem bilgisi için AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

MANİSA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Manisa'da deprem mi oldu? 31 Mayıs Manisa deprem mi oldu? Manisa depremi nerede oldu? Az önce deprem mi oldu?
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500

Son depremler, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da deprem mi oldu? 31 Mayıs Manisa deprem mi oldu? Manisa depremi nerede oldu? Az önce deprem mi oldu? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da deprem mi oldu? 31 Mayıs Manisa deprem mi oldu? Manisa depremi nerede oldu? Az önce deprem mi oldu? - Son Dakika
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