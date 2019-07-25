Manisa'da deprem tatbikatı

Manisa'da Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında metruk bir binada deprem tatbikatı yapıldı.

Manisa'da Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında metruk bir binada deprem tatbikatı yapıldı.

Jandarma, İtfaiye, Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Manisa Telsiz Radyo Amatörleri ve Arama Kurtarma Derneği (MAT) ile Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin katıldığı tatbikat, Yunusemre ilçesine bağlı Karaali Mahallesindeki metruk bir binada gerçekleştirildi.

Senaryo gereği 6.5 şiddetindeki depremde bir binanın yıkılması sonrası gönüllüler ve ekiplerin enkaz altında kalanları kurtarma ve ilkyardım çalışması yaptığı tatbikatta Manisa Sosyal Bilimler Lisesi Tiyatro Grubu öğrencileri de rol aldı.

Tatbikatı takip eden Manisa Valisi Ahmet Deniz, Türkiye'nin deprem kuşağında yer aldığını hatırlatarak, "Geçmişte çok acı tecrübelerimiz var. Tekrar o acıları yaşamamak için, kurumlar arası koordinasyon ve diyaloğu sağlamak için tatbikat yapıyoruz. Devletimizin bütün birimleri ve sivil toplum kuruluşları burada. Olası bir depremde can kaybını en aza indirebilmek için tatbikatlar son derece gerçekçi olmak zorunda. Tabi burada eksiklerimizi de görüyoruz ve gidermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Suriye Dernekler Platformu Başkanı Mehdi Davut, CHP ve İYİ Parti'yi suçladı

Ürün İhtisas Borsası faaliyete giriyor! Artık kimse fiyatlarla oynayamayacak

MSB'den S-400 ve Patriot açıklaması

Optimar'dan dikkat çeken araştırma: Türk halkı S-400'leri ne ölçüde destekliyor?