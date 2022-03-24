Manisa'da deprem tatbikatı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa'da deprem tatbikatı düzenlendi

24.03.2022 18:58
Manisa'da deprem tatbikatı düzenlendi

Manisa'da AFAD tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında deprem tatbikatı düzenlendi.

Manisa'da AFAD tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında deprem tatbikatı düzenlendi.

Tatbikat senaryosuna göre, kentte 09.45'te meydana gelen deprem sonrası kurtarma çalışması başlatıldı.

İl AFAD Merkezi koordinesinde Manisa AFAD, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, UMKE, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve sivil toplum kuruluşlarından AKUT, ANDA, MAT'dan oluşan toplamda 100 kişilik ekiple enkaz altındaki vatandaşlar kurtarıldı.

Senaryo gereği 12 kişinin hayatını kaybettiği tatbikatta, 29 ağır 119 hafif yaralı depremzede göçükten kurtarıldı, 364 kişi ise ayakta tedavi edildi.

Depremden sonra 112 Acil Çağrı Merkezi de bin 200 çağrıyı yanıtlayarak, ilgili birimlere aktardı.

Depremzedelerin geçici barınmalarının sağlandığı tatbikatta, Turgutlu'da 583, Saruhanlı'da 197 afetzede olmak üzere toplam 780 kişi kamu sosyal tesislerine yerleştirildi.

Yunusemre ilçesinde kurulan çadır kentte de 760, Şehzadeler'de ilçesinde kurulan çadır kentte ise 641 kişi olmak üzere toplam bin 401 vatandaşın geçici barınma ihtiyacı karşılandı.

YORUMLAR
500
Son dakika... Başkan Hızlı'dan şehit yakınları ve gazilere ziyaret Son dakika... Başkan Hızlı'dan şehit yakınları ve gazilere ziyaret İranlı genç sporcu olimpiyat şampiyonluğu hayali için Manisa'ya yerleşti İranlı genç sporcu olimpiyat şampiyonluğu hayali için Manisa'ya yerleşti

Türkiye, Deprem, Manisa, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da deprem tatbikatı düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
18:55 Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü bugün İstanbul'da olacak! İşte deneyimli ismin geliş saati
18:51 HDP'li Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı
18:48 Ukrayna'daki yarı çıplak işkence görüntüleri büyük ses getirdi! Aralarında çok sayıda kadın ve çocuk var
18:24 Cinayetten tutuklu yargılanan eski futbolcu Sezer Öztürk savunmasında "Maktul kendi ölümüne neden oldu" dedi
17:55 Ozan Tufan ve Mesut Özil'in kadro dışı kalmasının sebebi anlaşıldı! İdmanda yaşanan kavga her şeyi değiştirdi
17:45 NATO liderlerinden ortak açıklama: Rusya küresel güvenliği tehdit ediyor
17:24 Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın kadro dışı kalması deprem etkisi yarattı! Eşi hadis-i şerif paylaştı
17:15 İstanbul'da adliye önünde kavga çıktı: 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
17:05 Erkek hemşire, hastanede tedavi gören 2 genç kıza odalarında tecavüz etti
16:54 Gülşen, 3 isim hakkında hakkında 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 19:05:18. #1.12#
SON DAKİKA: Manisa'da deprem tatbikatı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement